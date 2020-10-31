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Преступления Происшествия

В Новокуйбышевске мужчина, разбив витрину камнем, украл из магазина текилу и джин

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража") в отношении 32-летнего мужчины направлено в Новокуйбышевский суд для рассмотрения по существу, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, летом ночью из магазина неизвестный похитил алкогольные напитки - две бутылки текилы, одну бутылку джина и сигареты. Камеры зафиксировали, как мужчина, подняв с земли камень, разбил им стекло витрины и проник в магазин. Злоумышленник похитил со стеллажей дорогостоящие спиртные напитки, блок сигарет, после чего скрылся.

В ходе изучения изъятых видеоматериалов, сотрудники полиции узнали в злоумышленнике ранее неоднократно судимого за имущественные преступления местного жителя. 32-летнего мужчину по месту жительства задержали сотрудники уголовного розыска. В ходе опроса он признался в хищении и рассказал, что часть похищенного он употребил, а часть смог продать.

 

 

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