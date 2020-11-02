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Преступления Происшествия

В Тольятти росгвардейцы задержали компанию, укравшую спиртное почти на 8 тыс. рублей

ТОЛЬЯТТИ. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ночью сотрудники Росгвардии задержали в Тольятти злоумышленников, которые проникли в супермаркет, расположенный на улице Степана Разина.

Росгвардейцы вызвали на место происшествия своих коллег из полиции и передали им задержанных.

Объектом преступного посягательства стала алкогольная продукция стоимостью почти 8 тыс. рублей. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража".

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