В Тольятти росгвардейцы задержали компанию, укравшую спиртное почти на 8 тыс. рублей

Ночью сотрудники Росгвардии задержали в Тольятти злоумышленников, которые проникли в супермаркет, расположенный на улице Степана Разина.
Росгвардейцы вызвали на место происшествия своих коллег из полиции и передали им задержанных.
Объектом преступного посягательства стала алкогольная продукция стоимостью почти 8 тыс. рублей. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража".