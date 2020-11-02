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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК и Банк ДОМ.РФ расширили возможности клиентов по страховой защите

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк ДОМ.РФ совместно с ВСК расширили возможности клиентов по использованию механизмов защиты от COVID-19, запустив продукт Стоп.Вирус для клиентов банка.

Новый страховой продукт Стоп.Вирус позволит возместить расходы клиента в случае госпитализации при диагностировании коронавируса, а в случае ухода из жизни семья клиента также получит финансовую поддержку, сумма страховой выплаты по полису может составить до 800 тысяч рублей. Клиенты Банка ДОМ.РФ могут приобрести полис как на себя, так и в пользу родственников, друзей и третьих лиц. Страхование оформляется сроком на 6 месяцев или 1 год.

Продукт предусматривает дополнительные сервисы. Клиенты могут рассчитывать на круглосуточные онлайн-консультации с дежурным врачом-терапевтом и онлайн-консультации с врачами узких специальностей (более 50 специальностей) в удобное время, предоставление письменных заключений с рекомендациями, а также на получение информации о порядке предоставления медицинских услуг в рамках программы обязательного медицинского страхования при симптомах или диагностировании коронавируса. В полис также входит дистанционная психологическая помощь, услуги медицинского консьержа и консультации по вопросам, связанным с симптомами или диагностированием COVID-19. Стоимость полиса от 3 до 5,5 тысяч рублей.

"Стоп.Вирус — это полис с сервисной составляющей. Мы понимаем, что клиенту важно не просто возместить расходы в случае госпитализации, но и иметь возможность воспользоваться нужными сервисами (проконсультироваться с врачами, записаться на консультацию), даже если заболевание не диагностировано. В период пандемии это особенно актуально", — прокомментировала Юлия Шимова, руководитель центра развития продуктов Страхового Дома ВСК.

Ознакомиться подробнее с условиями и оформить полис можно на сайте банка по ссылке.

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