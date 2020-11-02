Сотрудницу салона связи из Сызрани обвиняют в обмане пенсионерки

В Сызрани в суд отправили уголовное дело 22-летней девушки, которую обвиняют в краже денег у пенсионерки.

В мае 2020 г. к правоохранителям обратилась 70-летняя жительница города, у нее украли 15 тыс. рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области. Незадолго до этого женщина купила телефон в кредит в салоне сотовой связи. Через некоторое время пенсионерке сообщили о значительно выросшей сумме ежемесячного платежа.

По версии следствия, молодая сотрудница салона связи решила воспользоваться доверчивостью пенсионерки и уговорила ее оформить банковскую карту для якобы более выгодных условий кредита. Девушка не предупредила покупательницу, что карта кредитная, а после подписания документов еще и перевела с нее деньги себе на счет. Злоумышленница думала, что пожилая женщина не заметит кражи.