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Туризм Общество

"Скидка 50% в купе" — билеты за полцены

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Верхние полки в купе стали доступнее.

При покупке билетов с 23 октября по 5 ноября 2020 года можно приобрести билеты вдвое дешевле по сравнению с обычной ценой. Акция "Скидка 50% в купе" действует на поездки с 1 ноября по 30 ноября 2020 года для покупателей верхних мест в купейных вагонах поездов.

За свое здоровье можно не беспокоиться: во всех поездах ОАО "РЖД" соблюдаются требования безопасности, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, а персонал прошел соответствующее обучение.

Поезда, участвующие в акции:

№ поезда Направление

  • 058(Г) Москва-Йошкар-Ола
  • 058(Э) Йошкар-Ола — Москва
  • 391(У) Челябинск-Москва
  • 392(У) Москва-Челябинск
  • 101(Й) Нижневартовск — Пенза
  • 102(Й) Пенза — Нижневартовск
  • 676(У) Магнитогорск — Уфа
  • 011(Й) Владивосток — Самара
  • 012(Й) Самара — Владивосток
  • 331(Й) Новый Уренгой-Уфа
  • 332(Й) Уфа — Новый Уренгой
  • 675(Й) Уфа — Сибай
  • 676(Й) Сибай — Уфа
  • 010(Й) Москва — Самара
  • 009(Й) Самара — Москва
  • 138(Й) Москва — Самара — Оренбург
  • 137(У) Оренбург-Самара-Москва
  • 066(Й) Москва-Тольятти
  • 066(Э) Тольятти — Москва
  • 066(ЭЦ) Тольятти-Санкт-Петербург
  • 022(Й) Москва-Ульяновск
  • 021(Й) Ульяновск — Москва
  • 098(Й) Москва — Димитровград
  • 097(Й) Димитровград — Москва
  • 094(Й) Москва — Пенза
  • 093(Й) Пенза — Москва
  • 107(Й) Самара — Санкт-Петербург
  • 107(Ж) Санкт-Петербург — Самара
  • 337(Й) Самара — Санкт-Петербург
  • 337(Ж) Санкт-Петербург — Самара
  • 337(ЖИ) Санкт-Петербург — Тольятти
  • 347(Й) Уфа — Санкт-Петербург
  • 347(Ж) Санкт-Петербург — Уфа
  • 610(Й) Ульяновск — Нижневартовск
  • 682(Й) Самара — Киров
  • 375(ГД) Пенза — Адлер

Скидка применяется только к тарифам на проезд в поездах и вагонах АО "ФПК", при этом другие предложения и скидки не действуют. Количество мест ограничено.

Оформить билеты можно в билетных кассах, на официальном сайте ОАО "РЖД" или с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".

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