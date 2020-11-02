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Страхование Финансы

"Ростелеком" запускает продажи электронных полисов ОСАГО

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" совместно с партнером El-Market запускает онлайн-продажи электронных полисов ОСАГО. Узнать тарифы и рассчитать стоимость полиса по девяти крупнейшим страховым компаниям России можно дистанционно на сайте insur.rt.ru.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

ОСАГО оформляется быстро и удобно в онлайн-режиме без проверки автомобиля. Застраховать автогражданскую ответственность можно на год. Полис приходит на электронную почту, его можно распечатать либо сохранить как фотографию в телефон. Сотрудник ГИБДД проверяет актуальность полиса по серии и номеру в единой базе Российского союза автостраховщиков (РСА).

"Мы расширяем линейку наших страховых сервисов, которые можно легко и быстро оформить онлайн. Автовладельцу не надо идти в офис продаж или заходить на разные сайты страховых компаний. На нашем сайте ему достаточно один раз ввести данные и сравнить стоимость полиса у крупнейших российских страховых компаний. Наш продукт поможет не только сэкономить время, но и приобрести полис по выгодной цене не выходя из дома", — отметила директор проектов офиса перспективных цифровых продуктов массового сегмента "Ростелекома" Ирина Козловская.

На сайте insur.rt.ru представлены девять страховых компаний: "Ингосстрах", "Альфастрахование", ВСК, "Согласие", "Ренессанс", "Росгосстрах", МАКС и Mafin ("Абсолют страхование"). Стоимость полиса ОСАГО рассчитывается на основе базовых тарифов и страховых коэффициентов. Подробности на сайте insur.rt.ru.

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