В Самаре налетчик ударил случайного собутыльника и отобрал золото

В Самаре завершено расследование уголовного дела о грабеже (ч. 2 ст. 161 УК РФ). Обвиняемый - 28-летний безработный местной житель, неоднократно судимый за имущественные преступления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Пострадал 32-летний самарец. Он познакомился у магазина с мужчиной, который якобы приехал из Санкт-Петербурга, и купил по его просьбе спиртное, которое они вместе выпили. Затем на ул. Некрасовской новый знакомый ударил потерпевшего в висок, сорвал с него золотую цепочку и убежал в сторону набережной.

Пострадавший подробно описал нападавшего и сказал, что хорошо запомнил татуировку на его руке. Полицейские обнаружили похищенную цепочку в ломбарде в Самарском районе. Вскоре установили личность подозреваемого и задержали его. Задержанный пояснил, что после ограбления попросил знакомого заложить украшение по своим документам.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.