"Ночь искусств-2020" из-за коронавируса пройдет онлайн

В ближайшие дни, 3 и 4 ноября, пройдет всероссийская акция "Ночь искусств". В этом году в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой многие мероприятия пройдут в формате онлайн.

Музеи и театры, выставочные залы и библиотеки подготовили для горожан разнообразную культурную программу.

Музей Эльдара Рязанова

3 ноября в 22:00на YouTube-канале музея Эльдара Рязанова состоится лекторий, посвященный искусству кино.Сначала слушателей ждётлекция киноведа, главного научного сотрудника музея Эльдара Рязанова Олега Горяинова "Женское (в) кино". На лекции речь пойдет об известных и не очень женщинах-режиссёрах, которые задолго до появления фем-оптики стали трансформировать киноиндустрию.

Затем состоитсялекция историка, старшего научного сотрудника музея Эльдара Рязанова Елены Козыревой "Совсем не "Старые клячи". "Старые клячи" были приняты не так тепло, как более ранние кинопроизведения мастера, однако фильм по-прежнему несет в себе дух времени и показывает жизнь такой, как она есть и такой, какой ее видел Эльдар Рязанов.

В социальных сетях музея Эльдара Рязанова (ВКонтакте, Инстаграм) будет опубликован тест "Музыка в фильмах Эльдара Рязанова".

Самарская Публичная Библиотека

3 ноября в 18:00. Виртуальные экскурсии "Музеи мира". Путешествие по знаменитым музеям мира.

3 ноября в 19.00. Мастер-класс по живописи "Рисование вином и кофе". Видеоурок по рисованию вином и кофе от самарского художника Татьяны Белоусовой.

3 ноября в 20.00. Интерактив "Искусство как игра". Онлайн игра в формате опроса на тему искусства.

3 ноября в 22.00. Кинопоказ "Волшебная сила искусства".

Все мероприятия пройдут онлайн наплощадках Самарской публичной библиотеки в социальных сетях: https://vk.com/sampubliclibrary, https://www.facebook.com/sampubliclibrary/, https://ok.ru/sampubliclibrary.

Музейно-выставочный центр "Самара Космическая"

4 ноября состоятся два мероприятия. Онлайн-лекция "Космонавты-художники: Алексей Леонов и Владимир Джанибеков" и мастер-класс "Мы — дети Галактики" — создаем макет ракеты своими руками. Информация будет размещена на официальном сайте музея http://samaracosmos.ru/ и в группе Вконтактеhttps://vk.com/samararocket.

Центральная городская детская библиотека

4 ноября в 18.00-18.40. Видеопутешествие в Детскую картинную галерею Самары "Тайны особняка Клодта". Вместе с сотрудниками библиотеки участники онлайн-встречи узнают историю уникальной картинной галереи, побывают на выставке авторских кукол художницы Ольги Бакановой, познакомятся с создательницей галереи и идейной вдохновительницей всех ее проектов Ниной Васильевной Иевлевой.

4 ноября в 18:50–19:10. Арт-квиз "Живописные угадайки" предложит участникам онлайн-встречи увлекательную викторину по живописи. (Прямая трансляция в группе "Instagram").

4 ноября в 19:20–19:50. Кино-игра "Лабиринты искусства" поможет вспомнить песни из любимых мультипликационных и видеофильмов и проверить свои знания в области киноискусства. (Прямая трансляция в группе "ВКонтакте").

4 ноября в 20:00–20:20. Виртуальная площадка "Арткоробка" представит три видео мастер-класса: "В гостях у феи искусства", "Русская кукла — матрешка" и "Открытка в технике скрапбукинг "Мы вместе!". (Прямая трансляция в группе "ВКонтакте").

4 ноября в 20:30–20:55. Видео-интервью с Заслуженной артисткой России Ольгой Михайловной Шебуевой "Самарская театральная муза". Гостья расскажет о театрах Куйбышева в годы Великой Отечественной войны, поделится интересными историческими фактами.

Социальные сети детской библиотеки: https://vk.com/cgdbsamara, https://www.instagram.com/cgdbsamara/.



Театр "Лукоморье"

3 ноября в группе театра ВКонтакте пройдет онлайн мастер-класс по валянию детских игрушек.

Самарский литературный музей (ул.Фрунзе, 55)

3 ноября с 18:00 до 22:00 Самарский литературный музей приглашает за атмосферой вечернего города. Осенний сад, видеопроекции и инсталляции самарских художников — в усадьбе Алексея Толстого "Ночь искусств" пройдет на выставке "Искусство в кустах". 10 художников познакомились с 10 историями из жизни усадьбы и создали по их мотивам арт-объекты и расположили их в разных уголках сада.

В 20:00 Самарский Художественный Театр покажет сцены из спектакля "Кукушкины слезы" по одноименной пьесе Алексея Толстого.

Вход свободный.

Всего в этом году в рамках всероссийской акции "Ночь искусств" запланировано проведения более 30 мероприятий. Подробности в Приложении.