ХК "Лада" обыграл "Южный Урал" - 4:1

Тольяттинский ХК "Лада" обыграл "Южный Урал" из Орска.

Гости открыли счет на 2-й минуте — Денис Кондаратьев со средней дистанции отправил шайбу в ворота Романа Смирягина.

"Лада" отыгралась на 16-й минуте: партнеры вывели на завершающий бросок Ивана Глазкова — бросок у защитника хозяев получился и мощным, и точным — 1:1.

Второй период остался за "Ладой": сначала Михаил Абрамов вывел хозяев вперед, а затем Семен Кизимов увеличил счет — 3:1.

В середине третьего периода "Ладе" удалась хорошая контратака: Никита Свинцицкий вошел в чужую зону и отдал пас под бросок Филиппу Толузакову — 4:1.

Этот счет не изменился до окончания матча — тольяттинцы одержали победу.