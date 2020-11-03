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Хоккей Спорт

ХК "Лада" обыграл "Южный Урал" - 4:1

ТОЛЬЯТТИ. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинский ХК "Лада" обыграл "Южный Урал" из Орска.

Гости открыли счет на 2-й минуте — Денис Кондаратьев со средней дистанции отправил шайбу в ворота Романа Смирягина.

"Лада" отыгралась на 16-й минуте: партнеры вывели на завершающий бросок Ивана Глазкова — бросок у защитника хозяев получился и мощным, и точным — 1:1.

Второй период остался за "Ладой": сначала Михаил Абрамов вывел хозяев вперед, а затем Семен Кизимов увеличил счет — 3:1.

В середине третьего периода "Ладе" удалась хорошая контратака: Никита Свинцицкий вошел в чужую зону и отдал пас под бросок Филиппу Толузакову — 4:1.

Этот счет не изменился до окончания матча — тольяттинцы одержали победу.

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