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Образование Общество

Департамент образования Самары назвал причины объединения 152 и 107 школ

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре прорабатывается вопрос о проведении реорганизации школы №152 в форме присоединения к школе №107. Об этом сообщает департамент образования Самары.

Наполняемость школы №152 не достигает проектной мощности здания, а фактическая наполняемость школы №107 значительно превышает проектную мощность. 

Планируется, что часть учеников старших классов школы №107 будут обучаться на базе школы №152, что поможет создать комфортные условия для личностного развития каждого ребенка.

В понедельник, 2 ноября, состоялась встреча с родительской общественностью в Департаменте образования. Все вопросы, которые родители задали о реорганизации, были рассмотрены и приняты к сведению. Кроме того, заместитель руководителя Департамента образования встретилась с педагогической общественностью школы № 152, в настоящее время все вопросы урегулированы.

В случае проведения реорганизации, девятиклассники школы № 152 будут иметь возможность продолжить обучение в 10-м классе в объединенном общеобразовательном учреждении.

Переход учителей школы №152 в здание школы №107 не планируется. Музей в школе №152 будет сохранен.

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