Онколог: "Летальность при раке молочной железы из года в год снижается"

Заместитель главного врача Самарского онкологического диспансера, доцент кафедры онкологии СамГМУ Татьяна Золотарева о специфике женских онкологических заболеваний.

— Насколько распространены "женские" онкозаболевания в Самарской области?

— Если мы говорим про онкологические заболевания женской репродуктивной сферы, то подразумеваем под этим рак молочной железы и гинекологические онкозаболевания — такие как рак шейки матки, рак тела матки и рак яичников. Среди всех онкологических заболеваний, которые диагностируются у женщин на территории Самарской области, вся группа относится к числу наиболее часто встречающихся заболеваний.

На первом месте по частоте встречаемости — рак молочной железы: от 1,5 до 1,7 тысяч новых случаев ежегодно выявляется в Самарской области. Достаточно много женщин живут с этим диагнозом.

При раке молочной железы хорошая выживаемость, но при условии раннего выявления. Если заболевание выявляется на 1, максимум — 2 стадии, то пятилетняя выживаемость достигает порядка 95%. Это очень высокий показатель. И в ряде ситуаций мы можем говорить о полной излеченности от этого заболевания.

— Как наш регион выглядит на фоне других?

— На первом месте по онкологическим заболеваниям в ПФО стоит Нижний Новгород, мы занимаем вторую-третью строчку среди регионов ПФО. В РФ мы входим в десятку тех регионов, где достаточно высокое распространение заболеваний женской репродуктивной сферы и молочной железы в частности.

— На каких стадиях, как правило, выявляются данные заболевания и при обращении к каким специалистам?

— По данным самарского регистра порядка 70% женщин, у которых диагностируется рак молочной железы, заболевание выявляется на 1-2 стадии. Это очень хороший и высокий показатель, шанс излечиться у женщин достаточно высокий.

Если говорить о том, какие специалисты диагностируют это заболевание, то в первую очередь это онкологи, которые работают в районных поликлиниках и обслуживают прикрепленное население. Диагностируют онкологические заболевания, в частности, рак молочной железы, гинекологи, поскольку они проводят диспансерное наблюдение женщин с другой гинекологической патологией, но при этом они осматривают также молочные железы.

Основные методы, по которым можно заподозрить патологию молочной железы — пальпация, после чего уже используются дополнительные диагностические методы: маммография и УЗИ молочных желез. Это можно сделать в рамках диспансеризации или прохождения профосмотров.

А проведение диспансеризации и профосмотров — это прерогатива врачей-терапевтов.

Главный врач онкодиспансера: "Риск возникновения рака во многом связан с образом жизни" Насколько распространены онкологические заболевания в Самарской области, какие из них занимают лидирующую позицию и как снизить риск возникновения злокачественного новообразования, рассказал главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера, доктор медицинских наук Андрей Орлов.

То есть врачи нескольких специальностей готовы выявить — и выявляют — онкологические заболевания молочной железы: онколог и терапевт в районной поликлинике, гинеколог в женской консультации.

— Каков процент летальных исходов среди таких пациентов?

— Самая высокая летальность, если процесс диагностирован на запущенной стадии заболевания — на четвертой. Но я хочу сказать, что с каждым годом летальность даже при четвертой стадии снижается в связи с тем, что у нас есть много разных вариантов по лечению рака молочной железы. Это касается и лучевой терапии, и хирургического лечения, и лекарственной терапии.

Сейчас рак молочной железы, наверное, одно из тех заболеваний, которые очень хорошо и успешно могут лечиться. В 2019 году умерло в течение года не более 5% женщин.

— Какие меры принимаются в регионе, чтобы повысить эффективность диагностики и лечения?

— В первую очередь население должно быть грамотным с точки зрения ранних признаков патологии. Бывают ситуации, когда пациентка тянет, ждет, думает — а может, рассосется образование в молочной железе. Тем временем затягивается период, когда можно выявить заболевание и достаточно быстро и полном объеме провести лечение.

Для этого проводится активная массовая профилактическая работа среди населения, в организованных группах. Мы сейчас уделяем большое внимание работе с подрастающим поколением — охватываем подростков начиная с 9 класса средних школ. Проводим с ними информационную работу, чтобы они знали о первых признаках онкологических заболеваний, о том, как можно их диагностировать самостоятельно или заподозрить заболевание, а также куда и когда обратиться за медицинской помощью.

Второе направление — это участие женщин в программе диспансеризации. В этом году, конечно, сложно говорить о диспансеризации — в связи с большой загруженностью, связанной с новой коронавирусной инфекцией. Но тем не менее, говорить об этом нужно, помнить об этом нужно, так как диспансеризация для выявления рака молочной железы играет определяющую роль.

Для примера: при диспансеризации в смотровом кабинете фельдшер осматривает и молочные железы. Выявляется какая-то патология пальпаторно, пациентка дальше направляется на уточняющую диагностику. Проходит маммографическое исследование, выявляется образование в молочной железе, затем проводится уточняющая диагностика в специализированном лечебном учреждении. То есть, диспансеризация позволяет достаточно рано выявить патологию молочной железы, в частности, рак.

С 2019 года в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение", у нас в Самарской области действует региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями" и вопросам ранней диагностики онкологических заболеваний уделяется достаточно большое внимание.

Кроме информационной работы с населением, на базе крупных амбулаторных подразделений будут организованы центры амбулаторной онкологической помощи, и женщины смогут получить весь спектр обследования в одном месте, не посещая специализированные онкологические учреждения.

Онкология лечится, если обнаружена вовремя 9 из 10 женщин могут вылечиться от "женской онкологии" при условии ранней диагностики. Однако в большинстве случаев пациент узнает это на поздней стадии. Что важно знать об этой проблеме каждой женщине, рассказал доктор медицинских наук, профессор, клинический онколог и акушер-гинеколог, ведущий эксперт Федеральной сети центров ядерной медицины "ПЭТ-Технолоджи" Сергей Абашин.

Центры планируется оснастить цифровыми маммографами, которые дают очень высокую разрешающую способность, более четкую визуализацию образований в молочной железе. Будет возможность выполнять пункции молочной железы и так далее. То есть самые современные диагностические методы будут приближены к населению — не надо будет ездить в онкологический диспансер, все можно будет сделать в рамках посещения Центра амбулаторной онкологической помощи.

— Что же делать, ведь диспансеризации снова приостановлены? Это не даст в будущем какой-то всплеск выявления онкологических заболеваний, но уже запущенных?

— Что касается онкологических заболеваний, то здесь никаких ограничений нет. Поскольку продолжает работать онкологическая служба в полном объеме. Если у женщины возникло подозрение на патологию, она может прийти на консультацию — у нас все онкологи как работали, так и работают. Потому что онкологические заболевания относятся к числу социально значимых и ограничивать прием таких пациентов, наверное, будет не совсем правильно. Это и не делается.

Онкологический диспансер как работал, так и работает, мы ни на день не прекращали работу на фоне коронавирусной инфекции.

— Какие факторы риска сопутствуют данным заболеваниям?

— Онкологические заболевания относятся к хроническим неинфекционным заболеваниям, и на всю эту группу заболеваний — и сердечно-сосудистые, и заболевания органов дыхания — действуют одни и те же факторы риска. Когда я их перечислю, то вы сами поймете, что это на самом деле так.

Первый фактор риска — это низкая физическая активность, второй — избыточная масса тела, развитие ожирения. У пациентов с избыточной массой тела чаще встречаются онкологические заболевания. Третий фактор играет колоссальную роль в развитии многих онкологических заболеваний — курение. Четвертый фактор — злоупотребление алкоголем. На пятом месте среди факторов, а в какой-то степени уже и причин — здесь сложно сказать — это развитие дисгормональных нарушений у женщин.

Также среди факторов риска возникновения онкологической патологии молочной железы можно назвать такие, как поздняя беременность и роды, частые аборты в анамнезе. Для рака молочной железы определенную роль играет наследственный характер заболевания.

Зная эти факторы риска и причины, можно достаточно успешно проводить профилактическую работу в отношении рака молочной железы.