Самарчанка, обкрадывавшая пенсионеров, пойдет под суд

Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинительное заключение 29-летней местной жительнице. Ей вменяют два мошенничества, шесть краж и грабеж.

По версии следствия, женщина обманывала пожилых людей, проникала к ним домой и похищала деньги.

В пос. Новосемейкино Красноярского района она представилась социальным работником, вошла в квартиру к жертве и попросила принести воды. Пока хозяйка отсутствовала, злоумышленница обыскала комнату и забрала деньги, найденные под одеялом на кровати. Пенсионерка заметила произошедшее и попросила вернуть украденное, но воровка отказалась и ушла.

Таким же образом мошенница совершила преступления в Кировском и Куйбышевском районах Самары, в Новокуйбышевске, Тольятти, Безенчукском и Исаклинском районах области. Общая сумма ущерба превысила 440 тыс. рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения.