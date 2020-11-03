16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарчанка, обкрадывавшая пенсионеров, пойдет под суд У трех парней из Самары изъяли более 1,4 кг героина Жителя Нефтегорского района осудили по обвинению в мошенничестве с топливом на 2,4 млн рублей Гастарбайтер за контрабанду 20 кг героина получил 13 лет В Тольятти росгвардейцы задержали компанию, укравшую спиртное почти на 8 тыс. рублей

Преступления Происшествия

Самарчанка, обкрадывавшая пенсионеров, пойдет под суд

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 20
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинительное заключение 29-летней местной жительнице. Ей вменяют два мошенничества, шесть краж и грабеж.

По версии следствия, женщина обманывала пожилых людей, проникала к ним домой и похищала деньги.

В пос. Новосемейкино Красноярского района она представилась социальным работником, вошла в квартиру к жертве и попросила принести воды. Пока хозяйка отсутствовала, злоумышленница обыскала комнату и забрала деньги, найденные под одеялом на кровати. Пенсионерка заметила произошедшее и попросила вернуть украденное, но воровка отказалась и ушла.

Таким же образом мошенница совершила преступления в Кировском и Куйбышевском районах Самары, в Новокуйбышевске, Тольятти, Безенчукском и Исаклинском районах области. Общая сумма ущерба превысила 440 тыс. рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6