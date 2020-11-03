В Самарской области около 30% сотрудников крупных предприятий привились от гриппа

Всего в кампании по вакцинации от гриппа уже приняли участие более 33 тыс. сотрудников крупных промышленных предприятий региона. Среди лидеров — АвтоВАЗ. Там прививки сделали порядка 13,5 тыс. человек — это более 41% всех работников.

С предложением организовать вакцинацию своих сотрудников к руководителям предприятий и организаций региона ранее обратилась руководитель Самарского областного управления Роспотребнадзора Светлана Архипова.

"Ваш вклад в здоровье своих работников — это ваш вклад в обеспечение благосостояния своего учреждения, весомый вклад в ваше экономическое будущее. Я рассчитываю на взаимопонимание в данном вопросе и призываю всех уделять внимание своему здоровью и быть активными в этом вопросе, принимать меры профилактики, которые позволят каждому из нас, всем вместе оставаться здоровыми", — подчеркнула Светлана Архипова.

Предприятия региона откликнулись на предложение провести вакцинацию своих сотрудников. Прививочная кампания проходит и на заводе "Электрощит Самара". На предприятии открыт медицинский пункт, где каждый желающий работник может сделать прививку. Процедуру проводят с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

"В этом году это мероприятие является особенно ответственным, потому что предстоящий подъем сезонной заболеваемости 2020–2021 гг. имеет свои особенности, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции. Обеспечить защиту для наших сотрудников сейчас, пока еще не наступил зимний период — крайне важная задача. И мы постарались приложить максимум усилий, чтобы весь процесс был максимально удобен для наших коллег", — подчеркнул вице-президент по организационной эффективности и качеству Электрощит Самара Виталий Куликов.

Врачи напоминают, сегодня вакцинация остается самой действенной мерой профилактики гриппа. "В настоящее время у людей часто возникают вопросы, нужно ли прививаться от гриппа в период пандемии? Не ослабляет ли прививка от гриппа иммунный ответ человека на другое заболевание? Вакцинация от гриппа необходима. Тем более надо защитить от этой инфекции людей из группы риска, — поясняет завотделением выездной консультативно-диагностической помощи Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина Светлана Батаева. — Прививка от гриппа — это вакцина, которая формирует иммунитет к одному или нескольким штаммам вирусного заболевания. Обезвреженные частицы вируса попадают в организм, из-за чего активируется работа иммунной системы. Иммунитет вырабатывает антитела. Если в будущем привитый человек столкнется с вирусом, то защитная система быстро уничтожит вирус с помощью уже имеющихся антител. Незащищенному организму сделать это будет гораздо сложнее".

Также врачи подчеркивают, что иммунизация не способна привести к заражению гриппом, поэтому является безопасной. Вакцинация в большинстве случаев переносится хорошо. После прививки формируется иммунитет, который сохраняется минимум год.

В Самарской области привить планируют порядка 60% жителей, это позволит создать коллективный иммунитет. Сейчас в регионе прививки от гриппа уже сделали около 780 тыс. человек.