С 5 ноября больные COVID-19 в регионе начнут получать бесплатные лекарства

В Самарской области больные COVID-19 начнут получать бесплатные лекарства уже с 5 ноября. Такую задачу поставил губернатор Дмитрий Азаров во время оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, который прошел во вторник, 3 ноября.

Напомним, на прошлой неделе президент страны Владимир Путин поручил Правительству РФ выделить средства для обеспечения бесплатными препаратами больных COVID-19, которые проходят амбулаторное лечение.

Министр здравоохранения области Армен Бенян рассказал, что специалисты уже просчитали потребность в лекарствах и "забронировали" их, подав заявку в федеральный центр. Развозить лекарства будут специализированные бригады, которые сосредоточатся на лечение амбулаторных больных. При этом планируется развозить лекарства сразу "пакетом", а не по мере получения препаратов.

"Поставка препаратов уже начата: уже сегодня регион получил 500 упаковок фавипиравира. Рассчитываем, что в течение 10 дней получим остальные препараты, и уже с середины ноября наши бригады начнут выдавать их пациентам, — пояснил Армен Бенян. — Считаем целесообразным "закрепить" бригады за одним поликлиническим отделением в каждом муниципалитете, чтобы была централизованная выдача лекарств. Так будет проще управлять процессами".

Дмитрий Азаров раскритиковал такой подход: он отметил, что необходимо передавать лекарства нуждающимся оперативно, реализовывать партию, как только она поступает в регион, а не дожидаться, пока будет собран весь комплект лекарств.

"Почему граждане, которые уже сейчас лечатся, должны ждать 12 дней, чтобы им доставили эти препараты? — обратился Дмитрий Азаров к министру. — Меня это не устраивает: получаем препараты — все, буквально через день они должны быть у больных. Да, людям придется объяснять, что есть комплекс, что к этому препарату дополнительно нужны другие, говорите, что они будут позже, но десять дней держать препараты на складах только потому, что удобнее потом доставить все сразу, "проще управлять", как вы сказали, — недопустимо. Я ставлю вам задачу, чтобы люди получали полноценное лечение в максимально короткие сроки".

Также Дмитрий Азаров поручил проанализировать, насколько целесообразно выбирать в населенном пункте лишь одну поликлинику, которая будет заниматься распределением лекарств для амбулаторных больных: "Если из единого центра будем раздавать лекарства, можем столкнуться с тем, что его специалисты хуже знают отдельные территории города или района, его жителей, в отличие от участковых врачей. Мы можем получить именно в этом вопросе "узкое горлышко", которое будет задерживать работу всей системы. Давайте еще раз подумаем и все взвесим".

Глава региона поставил задачу в течение суток отработать механизм доставки лекарств до пациентов, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить людей необходимыми препаратами.

"Вам сутки на отработку, включая праздничный день — День народного единства, — поручил Дмитрий Азаров. — Чтобы с 5 числа доставка лекарственных препаратов начала осуществляться тем людям, которые в них нуждаются. Откладывать исполнение поручения президента мы не именем права".