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Здравоохранение Общество

В регион направят свыше 100 млн руб. на лекарства для амбулаторного лечения COVID-19

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян в пятницу, 30 октября, в своем очередном обращении к жителям региона рассказал об изменениях в рекомендациях Минздрава РФ, посвященных диагностике и лечению коронавируса.

Министр подчеркнул, что те знания, которые сейчас накапливаются медработниками, сразу систематизируются и транслируются на всю медицинскую общественность. Добавляется информация, видоизменяются подходы в зависимости от эпидемической ситуации. Растет багаж знаний, опыта становится больше, и это помогает специалистам улучшать качество диагностики и лечения.

Руководитель областного минздрава  отметил основные изменения в подходах к лечению пациентов на амбулаторном и госпитальном этапах — сейчас акцент в усилении терапии на амбулаторно-поликлиническом этапе.

"Напомню, что 50% заразившихся переносят заболевание в бессимптомной форме, — рассказал  Армен Бенян. — А из оставшейся половины 80% переносят заболевание в легкой форме. У 20% наблюдается среднетяжелая и тяжелая форма. Поэтому наша задача — "поймать" болезнь на тех стадиях, когда она поддается лечению и не осложняется тяжелыми  состояниями, которые надо лечить в стационаре".

Глава ведомства также сообщил, что на днях выйдет Постановление Правительства РФ, в котором будут указаны дополнительные средства, которые поступят в регионы для лечения амбулаторных пациентов. В Самарскую область планируется направить свыше 100 млн руб., на которые закупят лекарственные препараты для лечения новой коронавирусной инфекции.

Планируется отработать три схемы, первая — для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, подтвержденной лабораторно, но без симптоматики. Вторая схема — для пациентов с COVID-19 с симптоматикой ОРВИ. И третья — для пациентов с коронавирусной инфекцией, осложненной пневмонией легкой и средней степени тяжести.

Средства из бюджета страны направят на лечение этих пациентов. Лекарствами будут снабжены мобильные бригады. Пациенты будут обеспечиваться препаратами в соответствии с медицинскими и социальными показаниями.

В настоящее время также прорабатывается вариант создания дневных стационаров.

"Хочу предостеречь наших пациентов от принятия самостоятельных решений, любые свои действия обсудите со своим лечащим врачом, — подчеркнул  министр. — Я уверен, что залог успешного лечения каждого конкретного пациента зависит во многом от диалога врача и пациента. Победить пандемию мы сможем только на основе конструктивного и доброжелательного диалога между общественностью и здравоохранением в целом".

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