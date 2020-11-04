В Самарской области задержали водителя грузовика с поддельными правами

В Жигулевске Самарской области сотрудники ГИБДД задержали автомобилиста с поддельными водительскими правами.

По данным областного ГУ МВД, на трассе М-5 инспекторы остановили грузовик MAN. 38-летний водитель предъявил водительское удостоверение, которое показалось подозрительным правоохранителям.

Экспертиза подтвердила, что документ поддельный. Как оказалось, водитель проживает в Тамбовской области и был судим за кражу. Он рассказал, что "купил" права в интернете.

Возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Подделка документов").