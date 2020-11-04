11 человек погибли за сутки от коронавируса в Самарской области

В среду, 4 ноября, в Самарской области подтвердили 187 случаев заражения коронавирусом.

78 зараженных обнаружили в Самаре; по 21 — в Тольятти и Сызрани; 10 — в Жигулевске; девять — в Чапаевске; восемь — в Похвистневе; по шесть — Похвистневском, Сергиевском и Хворостянском районах; четырех — в Приволжском районе; по три — в Алексеевском, Кошкинском, Нефтегорском и Челно-Вершинском районах; по два — в Октябрьске и Безенчукском районе; по одному — в Исаклинском и Сызранском районах.

20 заразившихся выявили при обследовании контактировавших с ранее заболевшими (10 — в Жигулевске, пять — в Самаре, по два — в Сызрани и Похвистневе, одного — в Тольятти). 142 человека обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, 25 человек выявили при профилактическом обследовании людей без клинических проявлений болезни.

За все время пандемии в Самарской области заразился коронавирусом 16 701 человек.

За день скончались 11 человек. Среди них женщины 62, 65 и 67 лет и мужчины 38 и 49 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; 64-летняя женщина с заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем; 61-летняя женщина с заболеванием органов дыхания; мужчины 74 и 81 года; 79-летняя женщина и женщина 71 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Всего в регионе погибли 296 зараженных коронавирусом.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области — 9,27, по стране — 20,01. Коэффициент летальности в области — 1,77, в стране — 1,73.

Выздоровели за день 284 пациента. 146 человек выписали из стационаров (Самара, Тольятти, Сызрань, Волжская ЦРБ, Кинель, Похвистнево, Кинель-Черкассы, Новокуйбышевск), 138 человек завершили амбулаторное лечение (Самара, Тольятти, Сызрань, Волжский район, Кинель, Похвистнево, Отрадный, Новокуйбышевск). Всего в Самарской области вылечились 86% заразившихся — 14 346 человек.