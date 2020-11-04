16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
11 человек погибли за сутки от коронавируса в Самарской области В регионе около 30% сотрудников крупных предприятий привились от гриппа В регионе бороться с ковидом помогает санитарная авиация Где в Самаре сдать тест на COVID-19: цены и сроки Онколог: "Летальность при раке молочной железы из года в год снижается"

Здравоохранение Общество

11 человек погибли за сутки от коронавируса в Самарской области

САМАРА. 4 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 4 ноября, в Самарской области подтвердили 187 случаев заражения коронавирусом.

78 зараженных обнаружили в Самаре; по 21 — в Тольятти и Сызрани; 10 — в Жигулевске; девять — в Чапаевске; восемь — в Похвистневе; по шесть — Похвистневском, Сергиевском и Хворостянском районах; четырех — в Приволжском районе; по три — в Алексеевском, Кошкинском, Нефтегорском и Челно-Вершинском районах; по два — в Октябрьске и Безенчукском районе; по одному — в Исаклинском и Сызранском районах.

20 заразившихся выявили при обследовании контактировавших с ранее заболевшими (10 — в Жигулевске, пять — в Самаре, по два — в Сызрани и Похвистневе, одного — в Тольятти). 142 человека обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, 25 человек выявили при профилактическом обследовании людей без клинических проявлений болезни.

За все время пандемии в Самарской области заразился коронавирусом 16 701 человек.

За день скончались 11 человек. Среди них женщины 62, 65 и 67 лет и мужчины 38 и 49 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; 64-летняя женщина с заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем; 61-летняя женщина с заболеванием органов дыхания; мужчины 74 и 81 года; 79-летняя женщина и женщина 71 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Всего в регионе погибли 296 зараженных коронавирусом.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области — 9,27, по стране — 20,01. Коэффициент летальности в области — 1,77, в стране — 1,73.

Выздоровели за день 284 пациента. 146 человек выписали из стационаров (Самара, Тольятти, Сызрань, Волжская ЦРБ, Кинель, Похвистнево, Кинель-Черкассы, Новокуйбышевск), 138 человек завершили амбулаторное лечение (Самара, Тольятти, Сызрань, Волжский район, Кинель, Похвистнево, Отрадный, Новокуйбышевск). Всего в Самарской области вылечились 86% заразившихся — 14 346 человек.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Самару посетила Ирина Слуцкая

Самару посетила Ирина Слуцкая

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6