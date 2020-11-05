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Хоккей Спорт

"Ладья" в двух матчах проиграла "Авто"

ТОЛЬЯТТИ. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ХК "Ладья" в двух матча проиграл екатеринбургскому "Авто".

Первая встреча состоялась 3 ноября. В первом периоде ни одной из команд не удалось отличиться, хотя моменты для взятия ворот у соперников были.

В дебюте второго периода Олег Назаров вывел "Ладью" вперед дальним броском — 1:0. В третьем периоде уральцы забросили три шайбы и победили со счетом 3:1.

Во второй встрече, 4 ноября, На второй минуте Егор Платонов вывел "Авто" вперед (0:1). Под занавес периода уральцы получили численное преимущество в двух игроков, и Ярослав Соколов увеличил счет (0:2).

В начале второго периода сначала Егор Куимов отправил третью шайбу в ворота Даниила Захарова, а затем Соколов забросил свою вторую шайбу — 0:4.

В третьем периоде счет не изменился — уральцы одержали вторую победу над "Ладьей".

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