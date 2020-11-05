Нападающий Владимир Михасенок расторг контракт с "Ладой"

Хоккейный клуб "Лада" и нападающий Владимир Михасенок договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.
В сезоне 2020/21 Михасенок сыграл за тольяттинский клуб в 7 матчах, в которых набрал 2 (1+1) очка.
Хоккейный клуб "Лада" и нападающий Владимир Михасенок договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.
В сезоне 2020/21 Михасенок сыграл за тольяттинский клуб в 7 матчах, в которых набрал 2 (1+1) очка.
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