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Хоккей Спорт

Кирилл Овчинников покинул "Ладью"

ТОЛЬЯТТИ. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Хоккейный клуб "Лада" по обоюдному согласию сторон расторг контракт с нападающим Кириллом Овчинниковым.

В сезоне 2020/21 Овчинников сыграл за "Ладью" в 10 матчах, в которых набранными очками не отметился. 

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