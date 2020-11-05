Кирилл Овчинников покинул "Ладью"

Хоккейный клуб "Лада" по обоюдному согласию сторон расторг контракт с нападающим Кириллом Овчинниковым.
В сезоне 2020/21 Овчинников сыграл за "Ладью" в 10 матчах, в которых набранными очками не отметился.
Хоккейный клуб "Лада" по обоюдному согласию сторон расторг контракт с нападающим Кириллом Овчинниковым.
В сезоне 2020/21 Овчинников сыграл за "Ладью" в 10 матчах, в которых набранными очками не отметился.
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