Житель Чапаевска смог получить водительские права по поддельной справке

В Чапаевске Самарской области возбудили из-за поддельного медицинского заключения для получения водительских прав.

Ранее прокурорская проверка обнаружила, что местный житель, состоящий на учете в наркодиспансере, обратился в ООО "Справка" за медицинским заключением, предоставляющим право на получение водительского удостоверения. Сотрудник фирмы выдал такое заключение без какого-либо медицинского обследования. Позже на основании этого медзаключения мужчина получил права.

По факту подделки документа возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ.