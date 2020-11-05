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Преступления Происшествия

Житель Чапаевска смог получить водительские права по поддельной справке

ЧАПАЕВСК. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Чапаевске Самарской области возбудили из-за поддельного медицинского заключения для получения водительских прав.

Ранее прокурорская проверка обнаружила, что местный житель, состоящий на учете в наркодиспансере, обратился в ООО "Справка" за медицинским заключением, предоставляющим право на получение водительского удостоверения. Сотрудник фирмы выдал такое заключение без какого-либо медицинского обследования. Позже на основании этого медзаключения мужчина получил права.

По факту подделки документа возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ.

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