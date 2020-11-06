ХК "Лада" на выезде обыграл "Барса" - 4:3

Хоккейная "Лада" на выезде в Казани обыграла "Барса".

Как и в предыдущем матче против "Южного Урала", соперник волжан открыл счет в дебюте встречи: Артем Валеев реализовал первое удаление в матче — 1:0. На 8-й минуте Денис Горбунов также реализовал "лишнего" (1:1).

В середине второго периода сначала Семен Кизимов вывел "Ладу" вперед, а затем Алексей Мастрюков (в большинстве) увеличил отрыв — 1:3. После этой шайбы Амира Мифтахова в воротах "Барса" сменил Илья Голубев.

На последних секундах второй трети игры Валеев оформил дубль (2:3).

В начале третьего периода после броска Артура Бровкина шайба дважды попадала в штангу.

А вот тольятинцы своим шансом воспользовались: партнеры вывели Мастрюкова один на один с голкипером "Барса", и капитан "Лады" все сделал эффектно — 2:4. Казанцы пошли в атаку, и вскоре Роман Абросимов сократил счет до минимума — 3:4.

На последней минуте казанцы заменили вратаря полевым игроков, но уйти от поражения это им не помогло — 3:4 победа "Лады".