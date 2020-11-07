Житель Самарской области пропил телефон и заявил о краже

В Нефтегорском районе Самарской области 39-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела о ложном доносе, сообщает областное ГУ МВД.

Мужчина обратился в полицию и сообщил, что у него украли телефон стоимостью 10 тыс. рублей.

Как выяснили полицейские, сельчанин выпивал со знакомыми, и сам попросил собутыльника продать телефон, чтобы на вырученные деньги купить еще спиртного. Полицейские нашли человека, который купил мобильник.

В итоге обратившийся к полицейским мужчина признался, что сделал ложное заявление, чтобы вернуть телефон, не отдавая денег покупателю.