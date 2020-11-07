Коронавирус в Самарской области 7 ноября: рекордное количество выздоровевших

В Самарской области за сутки 7 ноября зафиксировали 190 случаев новой коронавирусной инфекции.

75 зараженных обнаружили в Самаре; 16 — в Тольятти; 10 — в Пестравском районе; по девять — в Новокуйбышевске и Кинель-Черкасском районе; восемь — в Похвистневе; семь — в Борском районе; по шесть — в Безенчукском и Приволжском районах; по пять — в Красноармейском, Похвистневском и Ставропольском районах; по четыре — в Жигулевске, Чапаевске, Елховском и Кошкинском районах; по три — в Клявлинском, Сергиевском и Челно-Вершинском районах; по одному — в Алексеевском, Нефтегорском, Хворостянском и Шенталинском районах.

28 человек выявили при обследовании контактировавших с ранее заболевшими (17 — в Самаре, четыре — в Тольятти, три — в Пестравском районе, по одному — в Борском, Клявлинском, Ставропольском, Хворостянском районах). 142 человека обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, 20 человек выявили при профилактическом обследовании людей, не имеющих клинических проявлений болезни.

За все время пандемии в регионе зафиксировали 17 268 случаев коронавируса.

Скончались за сутки 10 человек: 84-летняя женщина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщины 71, 87 лет; 63-летний мужчина; мужчины 70, 72 и 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; 83-летняя женщина и 68-летний мужчина с заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; 68-летняя женщина, страдавшая заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы. Всего в регионе скончались от коронавируса 320 заболевших. Показатель смертности на 100 тыс. населения в области — 10,02, по стране — 20,72. Коэффициент летальности в области — 1,85, в стране — 1,73.

Выздоровели за сутки 437 человек. 153 человек выписали из стационаров (Самара, Тольятти, Сызрань, Волжский район, Похвистнево, Кинель, Кинель-Черкассы, Новокуйбышевск, Безенчук), 284 человек завершили амбулаторное лечение (Самара, Тольятти, Сызрань, Волжский, Кинель, Ставропольский район, Новокуйбышевск, Чапаевск, Отрадный, Красноярский район). С начала пандемии в регионе выздоровели 15 291 пациентов.