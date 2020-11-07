16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Коронавирус в Самарской области 7 ноября: рекордное количество выздоровевших Иммунолог: "Не торопитесь сдавать кровь на антитела" Коронавирус 6 ноября в Самарской области: шесть смертей, 188 заболевших Коронавирус в Самаре 5 ноября: количество жертв превысило 300 человек Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Самарской области превышен на 31%

Здравоохранение Общество

Коронавирус в Самарской области 7 ноября: рекордное количество выздоровевших

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области за сутки 7 ноября зафиксировали 190 случаев новой коронавирусной инфекции.

75 зараженных обнаружили в Самаре; 16 — в Тольятти; 10 — в Пестравском районе; по девять — в Новокуйбышевске и Кинель-Черкасском районе; восемь — в Похвистневе; семь — в Борском районе; по шесть — в Безенчукском и Приволжском районах; по пять — в Красноармейском, Похвистневском и Ставропольском районах; по четыре — в Жигулевске, Чапаевске, Елховском и Кошкинском районах; по три — в Клявлинском, Сергиевском и Челно-Вершинском районах; по одному — в Алексеевском, Нефтегорском, Хворостянском и Шенталинском районах.

28 человек выявили при обследовании контактировавших с ранее заболевшими (17 — в Самаре, четыре — в Тольятти, три — в Пестравском районе, по одному — в Борском, Клявлинском, Ставропольском, Хворостянском районах). 142 человека обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, 20 человек выявили при профилактическом обследовании людей, не имеющих клинических проявлений болезни.

За все время пандемии в регионе зафиксировали 17 268 случаев коронавируса.

Скончались за сутки 10 человек: 84-летняя женщина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщины 71, 87 лет; 63-летний мужчина; мужчины 70, 72 и 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; 83-летняя женщина и 68-летний мужчина с заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; 68-летняя женщина, страдавшая заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы. Всего в регионе скончались от коронавируса 320 заболевших. Показатель смертности на 100 тыс. населения в области — 10,02, по стране — 20,72. Коэффициент летальности в области — 1,85, в стране — 1,73.

Выздоровели за сутки 437 человек. 153 человек выписали из стационаров (Самара, Тольятти, Сызрань, Волжский район, Похвистнево, Кинель, Кинель-Черкассы, Новокуйбышевск, Безенчук), 284 человек завершили амбулаторное лечение (Самара, Тольятти, Сызрань, Волжский, Кинель, Ставропольский район, Новокуйбышевск, Чапаевск, Отрадный, Красноярский район). С начала пандемии в регионе выздоровели 15 291 пациентов.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Самару посетила Ирина Слуцкая

Самару посетила Ирина Слуцкая

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6