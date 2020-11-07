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В Самарской области пропал подросток

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области разыскивают пропавшего 13-летнего Вячеслава Иванова, сообщает областное ГУ МВД.

22 октября подросток ушел из дома на ул. Красноармейской в с. Кинель-Черкассы. Предположительно, он может находиться в Отрадном.

Приметы пропавшего: рост 175 см, среднее телосложения, европейский тип лица, карие глаза, русые волосы, был одет в темно-синюю куртку, темное трико и черную шапку.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении разыскиваемого, правоохранители просят обратиться в ближайший отдел полиции или в ОМВД России по Пестравскому району: 8(846)742-14-02, 89372093801 или 112 (102 с мобильного).

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