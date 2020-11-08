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Здравоохранение Общество

Коронавирус в Самарской области 8 ноября: 188 заразившихся, 37 вылечившихся, 4 погибших

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 8 ноября, в Самарской области подтвердили 188 случаев новых заражений коронавирусом.

91 заболевшего обнаружили в Самаре, 15 — в Тольятти; 10 — в Кинель-Черкасском районе; восемь — в Похвистневе; по семь — в Новокуйбышевске, Отрадном, Борском и Кинельском районах; по пять — в Кинеле, Чапаевске, Сергиевском и Красноармейском районах; четыре — в Кошкинском районе; по три — Похвистневском и Елховском районах; по два — в Камышлинском и Пестравском районах; по одному — в Исаклинском и Красноярском районах.

22 заразившихся выявили при обследовании контактировавших с ранее заболевшими (13 — в Самаре; по одному — в Новокуйбышевске и Кинельском районе; по два — в Отрадном и Борском районе, три — в Кинель-Черкасском районе); 149 человек обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 17 зараженных нашли при профилактическом обследовании людей, не имеющих клинических проявлений болезни.

Всего с начала пандемии в Самарской области зафиксировали 17 456 случаев коронавируса.

Скончались за сутки четыре человека: 61-летний мужчина с заболеваниями эндокринной системы и почек; 81-летняя женщина, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; 80-летние женщина и мужчина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Общее число погибших от коронавируса в регионе — 324.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области — 10,15, по стране — 20,92. Коэффициент летальности в области — 1,86, в стране — 1,72.

Выздоровели за сутки в области лишь 37 человек, а за все время пандемии — 15 328 (почти 88% от заразившихся). За сутки 27 человек выписали из стационаров (Самара, Тольятти, Сызрань, Волжский район, Похвистнево, Кинель, Безенчук), 10 человек завершили амбулаторное лечение (Самара, Сызрань).

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