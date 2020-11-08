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Преступления Происшествия

Жительница Самарской области продала стиральную машинку и заявила о краже

СЫЗРАНЬ. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызранском районе 20-летнюю местную жительницу обвиняют в ложном сообщении о преступлении (ч. 1 ст. 306 УК РФ).

По версии следствия, в августе 2020 г. она сообщила правоохранителям, что в период с апреля по май кто-то похитил из ее квартиры стиральную машину стоимостью 10 тыс. рублей. По словам девушки, неизвестный совершил кражу, когда она была в гостях.

Полицейские проверили возможные места сбыта краденого и нашли обнаружили стиральную машину в комиссионном магазине в Сызрани, также они установили личность сдавшего ее мужчины. Оказалось, что он является близким родственником знакомого потерпевшей. Мужчины утверждали, что бытовую технику не украли, а купили у заявительницы за 3 тыс. рублей.

Чуть позже женщина призналась, что кражи не было, а историю с похищением она придумала для родственников, так как стыдилась рассказать, что продала машинку, а деньги потратила на сигареты и алкоголь.

Сейчас уголовное дело девушки направили в суд для рассмотрения.

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