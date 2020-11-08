Волейболисты "Новы" проиграли "Искре" - 0:3

В субботу, 7 ноября, ВК "Нова" встретилась на выезде с "Искрой" из Одинцово.
Самарцы уступили "Искре" во всех трех сетах — 0:3 (13:25, 20:25, 22:25).
Следующую игру "Нова" проведет 20 ноября в Новокуйбышевске с "Автомобилистом".
В субботу, 7 ноября, ВК "Нова" встретилась на выезде с "Искрой" из Одинцово.
Самарцы уступили "Искре" во всех трех сетах — 0:3 (13:25, 20:25, 22:25).
Следующую игру "Нова" проведет 20 ноября в Новокуйбышевске с "Автомобилистом".
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