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Олимпийские Спорт

Волейболисты "Новы" проиграли "Искре" - 0:3

МОСКВА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 7 ноября, ВК "Нова" встретилась на выезде с "Искрой" из Одинцово.

Самарцы уступили "Искре" во всех трех сетах — 0:3 (13:25, 20:25, 22:25).

Следующую игру "Нова" проведет 20 ноября в Новокуйбышевске с "Автомобилистом".

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