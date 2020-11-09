"Ладья" обыграла "Толпар" - 5:3

В воскресенье, 8 ноября, ХК "Ладья" одержал победу над уфимским "Толпаром" - 5:3.

Гости открыли счет уже на первой минуте, воспользовавшись ошибкой защитника "Ладьи" — 0:1 после точного броска Тимура Валеева.

Хозяева отыгрались достаточно быстро: Вениамин Цитцер реализовал большинство.

Но, на первый период "Толпар" ушел с преимуществом в одну шайбу — Александр Пашин добил шайбу после броска партнера (уфимцы тоже использовали "лишнего").

Во втором периоде тольяттинцы смогли не только сравнять счет, но и оторваться: Цитцер, Айрат Асфандияров, Михаил Тепикин и Вячеслав Чегошев забросили четыре шайбы в ворота "Толпара" — 5:2.

В третьем периоде Артем Горшков отыграл одну шайбу — 5:3 победа "Ладьи".