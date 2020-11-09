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В Самарскую область пришли новые инвесторы с проектами на 8 млрд рублей

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Об этом стало известно 3 ноября, в ходе очередного заседания рабочей группы по инвестиционным проектам при Совете по улучшению инвестиционного климата в Самарской области.

Заседание прошло в формате видеоконференции, под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

Участники рассмотрели четыре новых инвестпроекта. Один из них связан с созданием жилого комплекса в Кинеле. Как заявил инициатор проекта, это будет современная комплексная застройка, общей площадью около 147 тыс. кв. метров. Проект предполагает 6,2 млрд рублей инвестиций. Планируется, что здесь будет создано 300 новых рабочих мест для жителей Кинеля.

Еще одним проектом, рассмотренным на заседании, стал проект создания зернового портового элеватора, мощностью 100 тыс. тонн в Приволжском районе. На объекте планируют осуществлять отгрузки зерновых культур на прямой экспорт крупнотоннажным водным транспортом. Проект оценивается в 1,94 млрд рублей, на будущем объекте готовы трудоустроить 37 жителей района.

Участникам был также презентован инвестпроект по созданию производства инновационных электрических комплектующих для автомобильной промышленности. Завод планируется построить на территории Чапаевска. По словам инициатора, на это потребуется 230 млн рублей. На будущем производстве будет создано 60 новых рабочих мест для горожан.

Четвертым проектом, представленным членам рабочей группы, стал проект создания станции технического обслуживания для грузовых автомобилей на территории Ставропольского района. Он оценивается в 130 млн рублей, на работу в будущем сервисе будут привлечены около 70 человек.

По словам Дмитрия Богданова, регион становится все более привлекательным для российских и иностранных инвесторов: у нас развиваются инвестиционные площадки и территории опережающего развития, где инвесторам предоставляют ряд льгот и преференций; действуют все существующие в РФ специальные налоговые режимы; создано Агентство по привлечению инвестиций, которое сопровождает проекты на всех этапах их реализации и предоставляет необходимую поддержку инициаторам в режиме "одного окна".

"За последнее время мы подписали целый ряд соглашений с резидентами ТОСЭР в "Тольятти" и "Чапаевск". На прошлом заседании мы рассмотрели инвестпроект создания производства металлических дверей — сейчас он находится в высокой стадии реализации: это 4,5 млрд инвестиций, почти 2 тыс. рабочих мест, которые будут созданы уже в следующем году", — отметил Дмитрий Богданов.

Все четыре новых инвестпроекта были поддержаны членами рабочей группы, за каждым из них будет закреплен куратор от профильного министерства. Теперь они будут рассмотрены на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата при губернаторе Самарской области.

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