В Самаре подвели итоги конкурса компаний "Достояние губернии"

В понедельник, 9 ноября, в Самарском театре оперы и балета подвели итоги четвертого конкурса компаний "Достояние губернии", который проводится при поддержке правительства Самарской области. В числе лауреатов — семь региональных предприятий, они получили почетное звание "Достояние губернии" и памятную статуэтку.

Четвертый региональный конкурс "Достояние губернии" оказался рекордным по количеству заявок — в этом году на статуэтку претендовала 291 компания, а в 2017 г. в конкурсе участвовали 156 предприятий.

В конкурсе могут участвовать любые организации, которые работают в Самарской области не меньше трех лет и вносят вклад в развитие региона. Победители получают почетное звание с возможностью использовать бренд "Достояние губернии" в рекламных целях в течение трех лет.

На церемонии приветственный адрес от губернатора Дмитрия Азарова зачитала зампред областного правительства СО Наталья Катина.

"Количество поданных в текущем году заявок — рекордное за годы проведения конкурса — говорит о том, что предприятия, организации Самарской области имеют мощный потенциал, чувствуют в себе силы, готовы наращивать качество, производительность труда, повышать инвестиционную привлекательность региона, интеграцию Самарской области в российскую и мировую экономику. Уверен, что совместными усилиями мы многого добьемся на благо нашей губернии и страны в целом", — отметил глава региона.

Дипломы финалистов получила 21 компания, а статуэтку и статус "Достояние губернии-2020" — семь.

Номинация "Бренд региона" — Фабрика "САМ-ПО"

Номинация "Гостеприимная губерния" — Фестиваль "Серебряные трубы Поволжья"

Номинация "Здоровье и красота" — ФГБУЗ МРЦ "Сергиевские минеральные воды"

Номинация " ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС" — ООО "Ветерок"

Номинация " ПРОМЫШЛЕННОСТЬ" — АО "Транснефть — Приволга"

Номинация "АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС" — Племенной завод "Дружба"

(ТМ "Молочные продукты из Орловки")

Номинация " ТОРГОВАЯ МАРКА" в категории "Товары народного потребления" — ТМ "Услада"

ПАО "Тольяттиазот" получило специальный приз "За вклад в борьбу с Covid-19". Компания закупила и передала Тольяттинской городской больнице № 4 более 60 тыс. защитных масок и 70 тыс. перчаток, а администрации Автограда — средства обеззараживания для обработки общественных пространств и антисептики.