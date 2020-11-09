16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В приемном отделении больницы Середавина сокращают время ожидания Смертность от пневмонии в Самарской области выросла в пять раз Коронавирус в Самаре 9 ноября: 215 выздоровевших, 191 заболевший Коронавирус в Самарской области 8 ноября: 188 заразившихся, 37 вылечившихся, 4 погибших Коронавирус в Самарской области 7 ноября: рекордное количество выздоровевших

Здравоохранение Общество

В Самаре подвели итоги конкурса компаний "Достояние губернии"

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 9 ноября, в Самарском театре оперы и балета подвели итоги четвертого конкурса компаний "Достояние губернии", который проводится при поддержке правительства Самарской области. В числе лауреатов — семь региональных предприятий, они получили почетное звание "Достояние губернии" и памятную статуэтку.

Четвертый региональный конкурс "Достояние губернии" оказался рекордным по количеству заявок — в этом году на статуэтку претендовала 291 компания, а в 2017 г. в конкурсе участвовали 156 предприятий.

В конкурсе могут участвовать любые организации, которые работают в Самарской области не меньше трех лет и вносят вклад в развитие региона. Победители получают почетное звание с возможностью использовать бренд "Достояние губернии" в рекламных целях в течение трех лет.

На церемонии приветственный адрес от губернатора Дмитрия Азарова зачитала зампред областного правительства СО Наталья Катина.

"Количество поданных в текущем году заявок — рекордное за годы проведения конкурса — говорит о том, что предприятия, организации Самарской области имеют мощный потенциал, чувствуют в себе силы, готовы наращивать качество, производительность труда, повышать инвестиционную привлекательность региона, интеграцию Самарской области в российскую и мировую экономику. Уверен, что совместными усилиями мы многого добьемся на благо нашей губернии и страны в целом", — отметил глава региона.

Дипломы финалистов получила 21 компания, а статуэтку и статус "Достояние губернии-2020" — семь.

Номинация "Бренд региона" — Фабрика "САМ-ПО"
Номинация "Гостеприимная губерния" — Фестиваль "Серебряные трубы Поволжья"
Номинация "Здоровье и красота" — ФГБУЗ МРЦ "Сергиевские минеральные воды"
Номинация " ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС" — ООО "Ветерок"
Номинация " ПРОМЫШЛЕННОСТЬ" — АО "Транснефть — Приволга"
Номинация "АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС" — Племенной завод "Дружба"
(ТМ "Молочные продукты из Орловки")
Номинация " ТОРГОВАЯ МАРКА" в категории "Товары народного потребления" — ТМ "Услада"

ПАО "Тольяттиазот" получило специальный приз "За вклад в борьбу с Covid-19". Компания закупила и передала Тольяттинской городской больнице № 4 более 60 тыс. защитных масок и 70 тыс. перчаток, а администрации Автограда — средства обеззараживания для обработки общественных пространств и антисептики.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Самару посетила Ирина Слуцкая

Самару посетила Ирина Слуцкая

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6