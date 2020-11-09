В приемном отделении больницы Середавина сокращают время ожидания

В Самарской областной клинической больнице им. В. Д. Середавина ввели несколько регламентов работы с пациентами, которые поступают в приемное отделение. В первую очередь распределяют тяжелых больных, о которых сообщает служба скорой помощи.

Пациенты проходят полный комплекс исследований, в том числе компьютерную томографию. При необходимости здесь они могут сдать анализы, чтобы установить диагноз, есть ли подозрение на новую коронавирусную инфекцию, или это, возможно, проявления другого заболевания.

Также в приемный покой больницы поступают пациенты из других медучреждений с уже готовыми исследованиями и результатами КТ. Такие пациенты направляются на консультации узких специалистов — пульмонолога, инфекциониста, терапевта.

"Для того, чтобы не создавать большую скученность в приемном покое, мы провели реконструкцию холла второго этажа. Там у нас развернуты дополнительные места ожидания, где пациент может спокойно дождаться результатов проведенной КТ или, если они уже есть на руках, получить консультацию специалиста, который примет решение, пациент нуждается в госпитализации или возможно амбулаторное лечение. Кроме этого, мы дополнительно установили кислородные концентраторы для тех больных, которые нуждаются в кислородной поддержке. И пациент во время обследования может получить дополнительно кислород", — рассказывает главный врач больницы им. В. Д. Середавина Сергей Пушкин.

Кроме того, в госпитале запустили в работу второй компьютерный томограф. По словам специалистов, это позволило стационарным больным быстрее проходить контрольные исследования.