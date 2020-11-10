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Здравоохранение Общество

Поставка вакцины от коронавируса в Самарскую область начнется 30 ноября

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 9 ноября, на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова обсуждался вопрос вакцинации населения региона.

Как сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, система здравоохранения региона готовится начать вакцинацию от Covid-19. Подготовлены списки людей из групп риска, подлежащих вакцинации в первую очередь, отрабатываются вопросы транспортировки вакцины.

Поставка вакцины планируется 30 ноября.

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