Поставка вакцины от коронавируса в Самарскую область начнется 30 ноября

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В понедельник, 9 ноября, на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова обсуждался вопрос вакцинации населения региона.