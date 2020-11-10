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Здравоохранение Общество

В Самаре среди школьников почти на треть снизилась заболеваемость Covid-19, ОРВИ и пневмонией

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На заседании оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области Светлана Шерстнева доложила, что на 45 неделе среди школьников 7 - 14 лет произошло снижение показателей заболеваемости.

Так, по сравнению с предыдущей неделей, отмечается снижение показателей заболеваемости ОРВИ и гриппом на 33,8%, внебольничной пневмонией — на 36,3%, также можно говорить о снижении заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в 2,9 раза.

Таким образом, разобщение и удлинение каникул дало положительный эффект. При этом, по заболеваемости респираторными инфекциями эпидпорог по совокупному населению превышен на 30,7.

Число случаев ОРВИ на прошедшей неделе снизилось на 10,2% к предыдущей неделе, внебольничных пневмоний — выросло на 7,6% к предыдущей неделе. Точная диагностика здесь играет ключевую роль — проведено очень большое количество КТ-исследований.

Гид потребителя

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