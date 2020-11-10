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Прогноз: доходы жителей Самарской области к 2023 г. вырастут на 21%

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Среднедушевые денежные доходы жителей Самарской области к 2023 г. вырастут на 21% по сравнению с 2019 годом. В абсолютных цифрах этот показатель составит 35,6 тыс. руб. (в 2019 г. - 29,4 тыс. руб.).

Это консервативный прогноз, представленный 10 ноября министром экономического развития и инвестиций региона Дмитрием Богдановым на расширенном заседании облправительства, где обсуждается проект областного бюджета. По базовому сценарию среднедушевые доходы вырастут до 36,8 тыс. рублей.

По итогам 2020 г. рост составит 1,3% (до 29,8 тыс. руб.).

Среднемесячная заработная плата по итогам этого года должна вырасти на 4,8% (до 38,1 тыс. руб.).

В 2023 г. средняя зарплата по консервативному прогнозу вырастет до 45,3 тыс. руб., по базовому - 46,2 тыс. рублей.

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