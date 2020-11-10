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Банк "Открытие" и Правительство Чувашской республики подписали соглашение о сотрудничестве

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Соглашение о сотрудничестве подписано 10 ноября в Чебоксарах в рамках рабочей встречи Главы Чувашской Республики Олега Николаева со cтаршим вице-президентом банка "Открытие" Антоном Анищенко и торжественного открытия обновленного офиса банка в Чебоксарах. Стороны договорились развивать сотрудничество в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического развития Чувашской республики.

Соглашение предусматривает взаимодействие в рамках реализации инвестиционных проектов, развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, реализации государственных программ, предусматривающих мероприятия по инфраструктурному развитию Чувашской республики, в том числе на принципах государственно-частного партнерства.

Банк "Открытие" намерен участвовать в финансировании текущей и инвестиционной деятельности и комплексном банковском обслуживании организаций Республики, предоставлять информационную и консультационную поддержку участникам инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории региона, развивать систему предоставления финансовых услуг населению через удаленные каналы обслуживания.

Антон Анищенко, старший вице-президент банка "Открытие": "Чувашская Республика является одним из значимых регионов России с точки зрения экономического потенциала и масштабов региональной экономики. В рамках соглашения мы договорились развивать сотрудничество сразу в нескольких направлениях. В текущей экономической ситуации мы рассмотрим возможность кредитования масштабных проектов в сферах ЖКХ, строительства инфраструктурных объектов, реализуемых по схеме ГЧП/концессий. Не меньшее значение мы придаем и социальной составляющей бизнеса: наша задача — повышение доступности, качества и оперативности получения финансовых услуг, зарплатные проекты для предприятий в сфере здравоохранения, культуры, спорта и других муниципальных учреждений. Одним из ключевых направлений бизнеса банка "Открытие" является кредитование малого и среднего бизнеса. Мы планируем и далее поддерживать пострадавшие от кризиса отрасли и предоставлять максимально выгодные условия работающему бизнесу, чтобы стабилизировать данный сектор. Уверен, что наше сотрудничество с Чувашией поможет успешному развитию республики".

"Чувашская Республика заинтересована во взаимодействии с такими крупными финансовыми институтами как банк "Открытие". Для этого регион планомерно настраивает свою работу по принципу прозрачности, открытости и системной организации своей деятельности, понятной каждому инвестору и партнеру", — подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев.

Антон Анищенко и Олег Николаев также приняли участие в церемонии открытия обновленного офиса банка в Чебоксарах. В офисе, расположенном в центре города, на улице Карла Маркса, д. 21, клиенты смогут получать весь спектр классических банковских продуктов и услуг, а также воспользоваться предложениями компаний-участников группы "Открытие".

На данный момент группа "Открытие" представлена в 18 населенных пунктах Чувашской Республики. Всего на территории региона работает 26 офисов компаний группы, в том числе два офиса банка "Открытие". Парк банкоматов с учетом партнерской сети насчитывает 135 устройств. Банк планомерно развивает инфраструктуру: в 2020 году открыт обновленный современный офис в г. Чебоксары на улице Карла Маркса, 21, в котором можно получить услуги всех компаний группы "Открытие", увеличивается число банкоматов и терминалов.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: "РГС Банк", компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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