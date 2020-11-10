32 многодетные семьи получат жилье благодаря резервному фонду губернатора

Во вторник, 10 ноября, в ходе расширенного заседания правительства губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял решение о выделении средств из резервного фонда на улучшение жилищных условий многодетных семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

"Нередко меня спрашивают — а на что тратится резервный фонд губернатора? Вот на что тратится", — подчеркнул глава региона.

Семья Хоботовых из Большеглушицкого района воспитывает трех приемных несовершеннолетних детей. "В этом году в семье произошла трагедия — случился пожар, и они утратили свое единственное жилье, — доложила министр социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова. — Дома, который они построили на заемные средства, они лишились и сейчас проживают в съемном жилье".

В многодетной семье Осыдченко из Жигулевска воспитываются семь детей, шесть из которых являются несовершеннолетними. Сейчас семья проживает в двухкомнатной квартире площадью 46 кв. м, приобретенной на средства материнского капитала.

Семья Фроловых из Сызрани воспитывает 7 несовершеннолетних детей и имеет в собственности только комнату в общежитии площадью 16,6 кв. м, а живет на съемном жилье в доме барачного типа. Как подчеркнул глава города Николай Лядин, семья состоит на учете как нуждающаяся в улучшении жилищных условий, и поблагодарил губернатора за поддержку в решении вопроса.

Губернатор поручил главам территорий помочь семьям в подборе квартир, чтобы они могли отпраздновать новоселье уже к Новому году.

Еще одно поручение губернатора касается обязательного страхования жилья, поскольку нередко в сложной ситуации многодетные семьи оказываются именно по причине его потери. "Давайте проведем ревизию по многодетным семьям. И там, где такое жилье не застраховано, это сделаем", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

При этом расходы на страхование не должны лечь на плечи самих многодетных. Обязательства возьмут на себя муниципалитеты, а региональный бюджет частично компенсирует расходы.