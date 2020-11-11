В Челно-Вершинском районе погиб водитель опрокинувшегося в кювет автомобиля

Во вторник, 10 ноября, в Челно-Вершинском районе в 12:45 на трассе "Челно-Вершины-Шламка-Нурлат" 71-летний водитель автомобиля Renault Duster, не выбрал безопасную скорость, не справился с рулевым управлением, съехал в правый кювет, где автомобиль опрокинулся, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В результате ДТП водитель скончался на месте до приезда скорой помощи.
Сейчас по факту аварии полицейские проводят проверку, все обстоятельства случившегося устанавливаются.