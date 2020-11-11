В Челно-Вершинском районе погиб водитель опрокинувшегося в кювет автомобиля

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Во вторник, 10 ноября, в Челно-Вершинском районе в 12:45 на трассе "Челно-Вершины-Шламка-Нурлат" 71-летний водитель автомобиля Renault Duster, не выбрал безопасную скорость, не справился с рулевым управлением, съехал в правый кювет, где автомобиль опрокинулся, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: УГИБДД областного ГУ МВД России