На ул. Ново-Садовой в Самаре в ДТП с Land Rover пострадала женщина

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Во вторник, 10 ноября, в Октябрьском районе Самары в 15:30 на ул. Академика Павлова 64-летний водитель автомобиля Land Rover, ехавший в 15:30 по ул. Академика Платонова, при проезде нерегулируемого перекрестка в районе дома № 207 по ул. Ново-Садовой не уступил дорогу автомобилю Skoda Octavia под управлением 29-летнего водителя, и столкнулся с ним, об этом сообщили в пресс-0службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области