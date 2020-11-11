На ул. Ново-Садовой в Самаре в ДТП с Land Rover пострадала женщина

Во вторник, 10 ноября, в Октябрьском районе Самары в 15:30 на ул. Академика Павлова 64-летний водитель автомобиля Land Rover, ехавший в 15:30 по ул. Академика Платонова, при проезде нерегулируемого перекрестка в районе дома № 207 по ул. Ново-Садовой не уступил дорогу автомобилю Skoda Octavia под управлением 29-летнего водителя, и столкнулся с ним, об этом сообщили в пресс-0службе ГУ МВД России по Самарской области.
После удара автомобиль Land Rover отбросило на металлическое ограждение.
В результате ДТП телесные повреждения получила 29-летняя пассажирка автомобиля Skoda Octavia. Ее доставили на "скорой" в лечебное учреждение, где назначили амбулаторное лечение.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка по окончании которой будет принято процессуальное решение.