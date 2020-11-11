Два человека пострадали в ДТП с тремя машинами в Самаре

Во вторник, 10 ноября, в Самаре участником ДТП стал 47-летний водитель Renault Logan с логотипом такси. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 12:35 напротив дома № 15 по пр. Металлургов автомобилист не справился с управлением и врезался в стоявшую впереди Lada Granta, которую отбросило вперед на Renault Logan. Полицейские отмечают, что Lada Granta и Renault Logan стояли на запрещающий сигнал светофора.

В аварии пострадали два 26-летних пассажира автомобиля с логотипом такси. Их доставили в больницу, но госпитализация не потребовалась.

По факту ДТП ведется проверка. Обстоятельства случившегося устанавливают.