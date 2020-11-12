Владимир Кильдюшкин поделился мнением о развитии образования в регионе

Проект бюджета Самарской области на ближайшие три года сохранит свою социальную направленность. На здравоохранение, спорт и образование выделят значительные средства. Свое мнение о развитии сферы образования в Самарской области высказал директор школы в Южном Городе Владимир Кильдюшкин.

Отметим, в 2020 году в Волжском районе для обучения детей появятся 600 новых мест. На 2021 год в регионе запланировано строительство 9 детсадов на 1567 малышей и двух школ на 1300 учеников.

"Я, как представитель этой отрасли, как человек, который работает в школе, занимается в том числе дошкольным образованием, могу только этому порадоваться. Потому что инвестиции в наших детей сегодня — это наше будущее завтра. Это очень мудрое и оправданное решение. Такие статьи расходов ни в коем случае сокращать нельзя", — отметил Владимир Кильдюшкин.

Напомним, что в следующем году решено направить деньги не только на строительство новых школ и детских садов, но и на создание 64 образовательных центров технологического и естественно-научного профилей. Также средства пойдут на улучшение материально-технической базы 51 учебного заведения.