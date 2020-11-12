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Алексей Транцев: В проекте бюджета-2021 меры социальной поддержки приумножены

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Директор Инклюзивного ресурсного центра Алексей Транцев положительно оценил основные социальные векторы бюджета региона на 2021-й и плановый период 2022–2023 гг.. Проект бюджета обсуждался 10 ноября на расширенном заседании регионального кабинета министров.

Фото: https://sova.info

"Я очень рад, что меры социальной поддержки в проекте бюджета на 2021 год не только сохранены, но и приумножены. Это напрямую касается поддержки нашей целевой аудитории, прежде всего, людей с инвалидностью и молодежи из малообеспеченных семей. В условиях пандемии эти люди нуждаются в помощи", — сказал Алексей Транцев.

По его словам, правительство Самарской области регулярно оказывает поддержку Инклюзивному ресурсному центру. Так, бюджетная субсидия помогла организации провести в этом году в онлайн-формате федеральный форум "Живые инклюзивные практики" и привлечь больше тысячи участников из 60 регионов страны.
Благодаря такой поддержке форум стал заметным событием в сфере инклюзии России.

Правительство области также выделило средства на ремонт помещений центра, где уже в следующем году откроются мастерские, в которых будут работать ребята с инвалидностью и пробовать свои силы в социальном предпринимательстве. Они смогут изготавливать предметы из глины и дерева, заниматься живописью и шитьем.

Гид потребителя

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