Дмитрий Азаров поделился опытом инновационного развития региона на форуме "Сильные идеи для нового времени"

В четверг, 12 ноября, в рамках форума "Сильные идеи для нового времени" губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил на сессии "Клуб губернаторов: драйверы технологического развития в регионах".

Клуб губернаторов — первый в своем роде неформальный клуб руководителей субъектов РФ, которые сделали ставку на продвижение региональной технологической повестки и поддержку технологического предпринимательства. На повестке сегодняшней встречи клуба — реализация программы "Национальная технологическая инициатива" (НТИ) и инновационных проектов.

Напомним, НТИ — это долгосрочная комплексная программа по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15–20 лет. НТИ оказывает поддержку малым, средним, крупным технологическим компаниям, содействуя созданию инновационных продуктов и технологий.

Модератор сессии — генеральный директор АНО "Платформа национальной технологической инициативы", специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков отметил, что Самарская область является одним из лидеров по общему объему выручки компаний-участников проекта, в том числе — экспортной, играет значимую роль в крупных проектах НТИ по магистральной квантовой сети, дополненной реальности и точному земледелию. Он попросил главу региона рассказать, каким образом субъекту удалось добиться столь высоких результатов за короткий срок.

"Я очень рад, что благодаря объединению усилий вузовского сообщества, наших ведущих компаний, технологических партнеров нам удается достаточно энергично двигаться по проектам. Это и "Аэронет", и "Нейронет", "Хелснет", и "Автонет". Это базовые отрасли, которые являются нашей региональной отраслевой специализацией, и, конечно, в первую очередь именно их мы и развиваем", — сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона подчеркнул, что сейчас перечисленные направления активно развиваются в рамках НОЦ "Инженерия будущего", который был создан в Самарской области чуть больше года назад и уже вышел на межрегиональный уровень.

Также Дмитрий Азаров рассказал, что регион уделяет особое внимание проекту по созданию "цифрового двойника" региона. В рамках проекта с помощью современных спутниковых и навигационных систем создается цифровая модель Самарской области по ключевым отраслям: сельское хозяйство, экологический мониторинг, лесной мониторинг, размещение, сбор и утилизация ТКО. Это позволяет в режиме онлайн собирать информацию, анализировать ее оперативно управлять процессами. Проект был презентован в Правительстве РФ и нашел высокую заинтересованность со стороны руководства страны и других регионов.

При поддержке НТИ и ассоциации ГЛОНАСС-форум в регионе реализуется проект "Автонет" по созданию "умных" дорог. В его рамках уже проведено испытание технологической сети основной магистрали Самары и проектирование платформы "Автодата".

"НТИ и НОЦ должны друг друга поддерживать, это дает новые импульсы", — акцентировал внимание Дмитрий Азаров.