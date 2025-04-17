Самарская прокуратура проверит детский сад № 153, в котором дети подхватили кишечную инфекцию

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В четверг, 17 апреля, в детском саду № 153 в Промышленном районе Самары зарегистрировали 8 случаев острой кишечной инфекции у детей. Воспитанники обратились за медицинской помощью с жалобами на головную боль и рвоту. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Самарской области, организована эпидемиологическое расследование, после которого установят причины возникновения очага.