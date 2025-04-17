Самарская прокуратура проверит детский сад № 153, в котором дети подхватили кишечную инфекцию

В четверг, 17 апреля, в детском саду № 153 в Промышленном районе Самары зарегистрировали 8 случаев острой кишечной инфекции у детей. Воспитанники обратились за медицинской помощью с жалобами на головную боль и рвоту. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Самарской области, организована эпидемиологическое расследование, после которого установят причины возникновения очага.
"Специалистами управления в отношении детского сада проводится необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий. Эпидемиологическая ситуация в дошкольном учреждении находится на контроле", — отмечается в сообщении.
Вместе со специалистами Роспотребнадзора сад проверят сотрудники прокуратуры Промышленного района Самары, а также представители следственного комитета.
"По итогам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц дошкольного образовательного учреждения и организации обеспечивающей питание детей. Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного органами следствия по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — сообщили в надзорном ведомстве.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.