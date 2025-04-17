На трассе "Обход Тольятти" перевернулась и загорелась фура, груженная досками

В четверг, 17 апреля, в 19:00 на 10 км трассы "Обход Тольятти" опрокинулся и загорелся грузовик Volvo в составе с полуприцепом, груженным досками. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Самарской области.

За рулем грузовика, который двигался из Самары в сторону Сызрани, находился 21-летний водитель. В пути у фуры лопнуло колесо, она опрокинулась, а затем загорелась.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции устанавливают подробности произошедшего, а также обеспечивают беспрепятственный проезд автотранспорта