На трассе "Обход Тольятти" перевернулась и загорелась фура, груженная досками

В четверг, 17 апреля, в 19:00 на 10 км трассы "Обход Тольятти" опрокинулся и загорелся грузовик Volvo в составе с полуприцепом, груженным досками. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Самарской области.
За рулем грузовика, который двигался из Самары в сторону Сызрани, находился 21-летний водитель. В пути у фуры лопнуло колесо, она опрокинулась, а затем загорелась.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции устанавливают подробности произошедшего, а также обеспечивают беспрепятственный проезд автотранспорта
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!