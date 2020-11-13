В Тольятти пострадал водитель загоревшейся при ДТП легковушки

В четверг, 12 ноября, в Тольятти в 16:20 34-летний водитель автомобиля Lada Largus при перестроении в районе дома № 8 К 1 по ул. Новозаводской не уступил дорогу попутному автомобилю Lada Priora, под управлением 61-летнего водителя, и столкнулся с ним, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

От удара автомобиль Lada Largus изменил направление движения и врезался в световую опору, после чего автомобиль загорелся. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Lada Largus. Ему назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что сейчас по факту случившегося проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.