16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В самарском п. Запанской под колесами иномарки на переходе пострадал пешеход В Тольятти пострадал водитель загоревшейся при ДТП легковушки В Самаре госпитализирован пешеход, попавший под машину на Пугачевском тракте В Самаре под колесами Toyota Land Cruiser на переходе пострадал ребенок В Самарской области столкнулись МАЗ и КамАЗ, один водитель погиб

ДТП Происшествия

В Тольятти пострадал водитель загоревшейся при ДТП легковушки

ТОЛЬЯТТИ. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 12 ноября, в Тольятти в 16:20 34-летний водитель автомобиля Lada Largus при перестроении в районе дома № 8 К 1 по ул. Новозаводской не уступил дорогу попутному автомобилю Lada Priora, под управлением 61-летнего водителя, и столкнулся с ним, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

От удара автомобиль Lada Largus изменил направление движения и врезался в световую опору, после чего автомобиль загорелся. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Lada Largus. Ему назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что сейчас по факту случившегося проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6