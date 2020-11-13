Самарский университет перевел часть сотрудников на удаленку

Самарский университет переводит на дистанционную работу в обязательном порядке работников, имеющих хронические заболевания, лиц в возрасте 65 лет и старше, беременных и женщин с детьми до 14 лет.
Исключение составляют случаи, когда нахождение указанных категорий работников на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования университета.
В соответствии с приказом Минобрнауки России № 1402 от 11.11.2020, руководители структурных подразделений несут персональную ответственность за выполнение указанных требований.
Работники университета в возрасте 65 лет и старше, чьи обязанности не могут выполняться в дистанционном режиме, получат электронные больничные листы.