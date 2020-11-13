Самарский университет перевел часть сотрудников на удаленку

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Самарский университет переводит на дистанционную работу в обязательном порядке работников, имеющих хронические заболевания, лиц в возрасте 65 лет и старше, беременных и женщин с детьми до 14 лет.