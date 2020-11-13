16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области школьникам продлили дистанционное обучение Самарский университет перевел часть сотрудников на удаленку Владимир Кильдюшкин поделился мнением о развитии образования в регионе В декабре работники самарских детсадов получат выплату в 8 тыс. рублей В Тольятти открылся Центр опережающей профессиональной подготовки

Образование Общество

Самарский университет перевел часть сотрудников на удаленку

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 74
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский университет переводит на дистанционную работу в обязательном порядке работников, имеющих хронические заболевания, лиц в возрасте 65 лет и старше, беременных и женщин с детьми до 14 лет.

Исключение составляют случаи, когда нахождение указанных категорий работников на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования университета.

В соответствии с приказом Минобрнауки России № 1402 от 11.11.2020, руководители структурных подразделений несут персональную ответственность за выполнение указанных требований.

Работники университета в возрасте 65 лет и старше, чьи обязанности не могут выполняться в дистанционном режиме, получат электронные больничные листы.

Гид потребителя

Фото на сайте

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6