В филармонии "прозвучат" картины Ильи Репина

В понедельник, 16 ноября, в 13:00 в концертном зале Самарской государственной филармонии состоится концерт "Звучащие полотна Ильи Репина" из абонементного цикла № 12 "Музыкальная гостиная".

В программе — инструментальные пьесы М. И. Глинки, М. П. Мусоргского, А. П. Бородина, фрагменты из опер Н.А. Римского-Корсакова, романсы, русские народные и бурлацкие песни.

Программа сопровождается видеорядом.

Исполнители: лауреат всероссийского и международного конкурсов, обладатель губернских грантов в области культуры и искусства Ансамбль народных инструментов Самарской государственной филармонии "ВолгаFolk band", руководитель — Дмитрий Буцыков.

Солисты — лауреаты международных конкурсов Наталья Бондарева (сопрано) и Антон Степанов (бас).