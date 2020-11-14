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Музыка Культура

В филармонии "прозвучат" картины Ильи Репина

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 16 ноября, в 13:00 в концертном зале Самарской государственной филармонии состоится концерт "Звучащие полотна Ильи Репина" из абонементного цикла № 12 "Музыкальная гостиная".

В программе — инструментальные пьесы М. И. Глинки, М. П. Мусоргского, А. П. Бородина, фрагменты из опер Н.А. Римского-Корсакова, романсы, русские народные и бурлацкие песни.

Программа сопровождается видеорядом.

Исполнители: лауреат всероссийского и международного конкурсов, обладатель губернских грантов в области культуры и искусства Ансамбль народных инструментов Самарской государственной филармонии "ВолгаFolk band", руководитель — Дмитрий Буцыков.

Солисты — лауреаты международных конкурсов Наталья Бондарева (сопрано) и Антон Степанов (бас).

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