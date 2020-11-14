"Лестницу в небеса" сыграет на арфе солист Большого театра Александр Болдачев

В среду, 18 ноября, в 18:30 в концертном зале Самарской государственной филармонии в рамках программы Министерства культуры РФ "Всероссийские филармонические сезоны" состоится концерт под названием "Лестница в небеса" арфиста-виртуоза, композитора, педагога, эксклюзивного артиста итальянского Арфового дома Salvi Harps, приглашенного солиста Большого театра Александра Болдачева.

Александр Болдачев получил дипломы магистра по арфе, композиции и дирижированию в Цюрихской Академии искусств, став лучшим выпускником профессора Катрин Мишель.

Лауреат более десятка престижных международных конкурсов, в том числе композиторских; обладатель премий "Британские блестящие дарования", Aoyama Music в Киото и ProEuropa, врученную Хайнцом Фишером за высокие достижения в области культуры; стипендиат международных фондов Vontobel в Швейцарии и Banque Populaire во Франции, а также российских фондов развития молодых музыкантов Спивакова, Темирканова, Клуба Rotary и Домов Музыки, давших старт началу карьеры.

Александр играет на арфе, рояле и пишет музыку с пяти лет — музыкальное образование начал получать в родном Санкт-Петербурге, с двенадцати лет во Франции, а в пятнадцать продолжил учебу в Швейцарии, где и живет в настоящее время. Путешествует с сольными концертами по всему миру, проводя мастер-классы в таких учебных заведениях, как Royal Conservatory в Торонто, Juilliard School в Нью Йорке, Royal Academy в Лондоне, Ferenc Liszt Academy в Будапеште. В 2018 году написал и исполнил соло на электронной арфе на открытии чемпионата мира по футболу FIFA совместно с Робби Уильямсом и Аидой Гарифуллиной.



В программе:

А. А. Болдачев. "Припять" для арфы соло

К. Дебюсси. "Танцы" для арфы и струнного оркестра

М. И. Глинка. Увертюра к опере "Руслан и Людмила" для струнного оркестра, ударных и арфы

Попурри на темы "Dies Irae" Дж. Верди и "O Fortuna" К. Орфа для струнного оркестра, ударных и арфы

Я. Сибелиус. "Rakastava" ("Возлюбленный") для струнного оркестра и треугольника

Ж.-М. Дамаз. "Концертино" для арфы и струнного оркестра

Дж. Пейдж ("Led Zeppelin"). "Лестница в небеса" для струнного оркестра, ударных и арфы

Дж. Уильямс. "Звездные войны" для струнного оркестра, ударных и арфы



Исполнители:

Солист — лауреат международных конкурсов, композитор, обладатель премий "Британские блестящие дарования", Aoyama Music и ProEuropa за высокие достижения в области культуры, приглашенный солист Большого театра, эксклюзивный артист итальянского Арфового дома Salvi Harps Александр Болдачев (арфа).

Камерный оркестр Самарской государственной филармонии "Volga Philharmonic".



