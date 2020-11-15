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Музыка Культура

Программы "Виртуального концертного зала" покажут в филармонии Самары

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 80-м концертном сезоне Самарская государственная филармония продолжает трансляции проекта "Всероссийский виртуальный концертный зал".

21 ноября гостей ждет показ программы "Музыкальный мир Георгия Данелии" (к 90-летию со дня рождения выдающегося режиссера). Запись от 25 октября из концертного зала имени П. И. Чайковского.

В программе — музыка Б. Чайковского, Вайнберга, Петрова, Канчели, мелодии и песни из кинофильмов: "Сережа", "Я шагаю по Москве", "Путь к причалу", "Не горюй!", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Паспорт", "Кин-дза-дза" и других.

Исполнители: дирижер и солист — Сергей Скрипка (художественный руководитель и главный дирижер), Евгений Стеблов, Евгения Симонова, Тамара Гвердцители, Валерий Сюткин, Александр Маршал, Ив Набиев, Юрий Рост, Михаил Швыдкой, Группа "Рок-Cиндром". Ведущий концерта — Вячеслав Шмыров. Режиссер концерта — Максим Царьков.

30 ноября филармония приглашает на трансляцию записи 9 августа в концертном зале им. П. И. Чайковского. В программе — опера П. Масканьи. "Сельская честь" — в концертном исполнении. Исполнители: дирижер — Валерий Гергиев, Екатерина Семенчук (меццо-сопрано), Нажмиддин Мавлянов (тенор), Роман Бурденко (баритон), Екатерина Сергеева (меццо-сопрано), Елена Витман (меццо-сопрано), симфонический оркестр Мариинского театра, Хор Мариинского театра, хормейстер — Павел Петренко.

7 декабря гостей ждет показ записи от 5 сентября в концертном зале им. П. И. Чайковского. В программе — С. С. Прокофьев, марш из оперы "Любовь к трем апельсинам", концерт № 2 для фортепиано с оркестром, симфония № 7. Исполнители: академический симфонический оркестр Московской филармонии, дирижер — Юрий Симонов, солист — Люка Дебарг.

Начало концертов — в 18:30.

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